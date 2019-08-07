Александрова обыграла Чжан Шуай во втором раунде турнира в Торонто

Российская теннисистка Екатерина Александрова выиграла у китаянки Чжан Шуай (6:4, 6:3) во втором раунде турнира в Торонто (Канада). Матч продолжался один час и шесть минут.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Серена Уильямс (США) - Элисе Мертенс (Бельгия).

Торонто (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 529 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, Q) - Чжан Шуай (Китай, LL) - 6:4, 6:3

Симона Халеп (Румыния, 4) - Дженнифер Брэди (США, Q) - 4:6, 7:5, 7:6 (7:5)

Белинда Бенчич (Швейцария, 11) - Юлия Гергес (Германия) - 5:7, 6:3, 6:4

Элина Свитолина (Украина, 6) - Катержина Синякова (Чехия) - 6:3, 3:6, 6:3

Каролина Плишкова (Чехия, 3) - Элисон Риске (США, Q) - 6:4, 6:7 (4:7), 6:2

Даяна Ястремская (Украина) - Виктория Азаренко (Белоруссия) - 7:5, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 16) - Карла Суарес Наварро (Испания) - 7:5, 3:1 отказ 2-го игрока