Александрова обыграла Бенчич во втором круге турнира в Истборне

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в матче второго круга турнира WTA в британском Истборне - 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.
В следующем круге Александрова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley International
Призовой фонд 933 612 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия) - Белинда Бенчич (Швейцария, 10) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:3
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