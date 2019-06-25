22:20 | Теннис — WTA

Александрова обыграла Бенчич во втором круге турнира в Истборне

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Российская теннисистка Екатерина Александрова победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич в матче второго круга турнира WTA в британском Истборне - 6:7 (6:8), 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 12 минут.

В следующем круге Александрова сыграет с Еленой Остапенко из Латвии. 

Истборн (Великобритания) 

Турнир WTA Nature Valley International 

Призовой фонд 933 612 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Екатерина Александрова (Россия) - Белинда Бенчич (Швейцария, 10) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:3

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