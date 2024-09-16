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Сегодня, 12:48

Александрова обыграла американку Лепченко и вышла во второй круг турнира в Сеуле

Сергей Разин
корреспондент
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Екатерина Александрова.
Фото USA Today Sports

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Сеуле обыграла американку Варвару Лепченко со счетом 7:5, 3:6, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 29-летней россиянки 6 эйсов, 16 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге Александрова встретится с победительницей матча Полина Кудерметова (Россия) — Присцилла Хон (Австралия).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 7) — Варвара Лепченко (США, Q) — 7:5, 3:6, 6:0

Екатерина Александрова
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