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Александрова — о победе над Подороской: «Сегодня подача мне очень сильно помогла»

19:08
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Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу над Надей Подороской (6:2, 6:1)) в 1/4 финала турнира в Линце.

«Мне очень комфортно играть в Линце, я тут чувствую себя очень хорошо. Что могу сказать о матче? Я держала хороший темп, соперница с первых геймов уступала. Плюс мне очень сильно помогла подача. Чего жду от полуфинала? Да ничего не жду, хочется просто показать хороший теннис», — сказала Александрова в эфире телеканала Eurosport2.

Следующей соперницей Александровой станет победитель матча Вероника Кудерметова (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия).

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