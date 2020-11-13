Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу над Надей Подороской (6:2, 6:1)) в 1/4 финала турнира в Линце.

«Мне очень комфортно играть в Линце, я тут чувствую себя очень хорошо. Что могу сказать о матче? Я держала хороший темп, соперница с первых геймов уступала. Плюс мне очень сильно помогла подача. Чего жду от полуфинала? Да ничего не жду, хочется просто показать хороший теннис», — сказала Александрова в эфире телеканала Eurosport2.

Следующей соперницей Александровой станет победитель матча Вероника Кудерметова (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия).