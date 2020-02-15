Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге
18:05
Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге. В 1/2 финала она в трех сетах проиграла Кики Бертенс из Голландии.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Кики Бертенс (Голландия, 2) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:1, 4:6, 6:1
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