Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге. В 1/2 финала она в трех сетах проиграла Кики Бертенс из Голландии.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кики Бертенс (Голландия, 2) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:1, 4:6, 6:1