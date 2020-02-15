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Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге

18:05
Екатерина Александрова. Фото Reuters
Екатерина Александрова. Фото Reuters
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Россиянка Екатерина Александрова не смогла пробиться в финал турнира в Санкт-Петербурге. В 1/2 финала она в трех сетах проиграла Кики Бертенс из Голландии.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Кики Бертенс (Голландия, 2) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:1, 4:6, 6:1

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/

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