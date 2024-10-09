Александрова обыграла Калинскую и вышла в третий круг турнира в Ухани

Российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира в Ухани обыграла соотечественницу Анну Калинскую со счетом 6:4, 6:7 (2:7), 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. На счету 29-летней Александровой 9 подач навылет, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов. У 25-летней Калинской эйс, 10 ошибок на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.

В третьем круге Александрова встретится с американкой Хэйли Баптист.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия) — Анна Калинская (Россия, 10) — 6:4, 6:7 (2:7), 6:1