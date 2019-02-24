Александрова и Звонарева вышли в финал турнира в Будапеште в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева в полуфинале турнира WTA в Будапеште обыграли еще одну российскую пару Анна Блинкова/Анастасия Потапова - 4:6, 6:4, 10:6.
В финале турнира они встретятся с венгро-британским дуэтом Фанни Столар и Хитер Уотсон.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) - Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) - 4:6, 6:4, 10:6
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