Александрова и Звонарева вышли в финал турнира в Будапеште в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева в полуфинале турнира WTA в Будапеште обыграли еще одну российскую пару Анна Блинкова/Анастасия Потапова - 4:6, 6:4, 10:6.

В финале турнира они встретятся с венгро-британским дуэтом Фанни Столар и Хитер Уотсон.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Ladies Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) - Анна Блинкова/Анастасия Потапова (Россия) - 4:6, 6:4, 10:6