Александрова и Звонарева пробились во второй круг «Мастерса» в Нью-Йорке
23 августа 2020, 23:51
Россиянки Екатерина Александрова и Вера Звонарева вышли во второй круг турнира серии Masters в Нью-Йорке. В первом круге дуэт обыграл канадку Габриэлу Дабровски и американку Элисон Риске — 6:3, 6:4.
Во втором круге Александрова и Звонарева встретятся с третьими «сеяными» Кветой Пешке из Чехии и Деми Схурс из Голландии.
Нью-Йорк (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 1 950 079 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) — Габриэла Дабровски/Элисон Риске (Канада/США) — 6:3, 6:4
Дополнительная информация: