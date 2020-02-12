Александрова и Звонарева не смогли выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Россиянки Екатерина Александрова и Вера Звонарева проиграли американке Хэйли Картер и канадке Шэрон Фишман в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде — 6:2, 6:1.

В 1/4 финала турнира Картер и Фишман сыграют с с австралийкой Моник Адамчак и россиянкой Яной Сизиковой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Хэйли Картер/Шэрон Фишман (США/Канада, 4) — Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) — 6:2, 6:1