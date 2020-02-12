Александрова и Звонарева не смогли выйти во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
17:16
Россиянки Екатерина Александрова и Вера Звонарева проиграли американке Хэйли Картер и канадке Шэрон Фишман в первом круге турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде — 6:2, 6:1.
В 1/4 финала турнира Картер и Фишман сыграют с с австралийкой Моник Адамчак и россиянкой Яной Сизиковой.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Хэйли Картер/Шэрон Фишман (США/Канада, 4) — Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) — 6:2, 6:1
Дополнительная информация:
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/12/3/
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