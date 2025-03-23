Александрова и Стирнс вышли в четвертьфинал парного турнира в Майами
Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с американкой Пейтон Стирнс вышла в четвертьфинал парного турнира в Майами.
Во втором круге они победили Терезу Михаликову и Оливию Николлс со счетом 6:4, 6:3.
За выход в финал турнира Александрова и Стирнс поборются с победительницами матча Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, WC) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 6:4, 6:3
Новости