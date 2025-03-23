Теннис
23 марта, 19:50

Александрова и Стирнс вышли в четвертьфинал парного турнира в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент

Российская теннисистка Екатерина Александрова в паре с американкой Пейтон Стирнс вышла в четвертьфинал парного турнира в Майами.

Во втором круге они победили Терезу Михаликову и Оливию Николлс со счетом 6:4, 6:3.

За выход в финал турнира Александрова и Стирнс поборются с победительницами матча Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, WC) — Мирра Андреева/Диана Шнайдер (Россия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова/Пейтон Стирнс (Россия/США) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 6:4, 6:3

Теннис
Екатерина Александрова
Диана Шнайдер: «Вся Россия ждет, когда Мирре подарят собаку»

Свентек обыграла Мертенс и вышла в четвертый круг турнира в Майами

