Александрова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Абу-Даби
12:37
Россиянки Екатерина Александрова и Яна Сизикова вышли во второй круг турнира в Абу-Даби в парном разряде.
В первом круге они обыграли американско-чилийский дуэт Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук — 6:4, 3:6, 10:8.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 6) — 6:4, 3:6, 10:8
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