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Александрова и Сизикова вышли во второй круг турнира в Абу-Даби

12:37

Россиянки Екатерина Александрова и Яна Сизикова вышли во второй круг турнира в Абу-Даби в парном разряде.

В первом круге они обыграли американско-чилийский дуэт Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук — 6:4, 3:6, 10:8.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — Алекса Гуарачи/Дезайри Кравчук (Чили/США, 6) — 6:4, 3:6, 10:8

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