Александрова и Сизикова вышли во второй круг парного разряда Кубка Кремля

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова в первом круге Кубка Кремля, который проходит в Москве, обыграли пару Алекса Гуарачи / Дезайри Кравчук (Чили / США, 1) и вышли в следующий раунд. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:1.

Во втором круге россиянки сыграют с соотечественницами Нателой Дзаламидзе и Камиллой Рахимовой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова / Яна Сизикова (Россия) — Алекса Гуарачи / Дезайри Кравчук (Чили/США, 1) — 6:3, 6:1