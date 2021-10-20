Александрова и Сизикова вышли во второй круг парного разряда Кубка Кремля
Александрова и Сизикова в первом круге парного разряда Кубка Кремля обыграли Гуарачи и Кравчук
21:04
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова в первом круге Кубка Кремля, который проходит в Москве, обыграли пару Алекса Гуарачи / Дезайри Кравчук (Чили / США, 1) и вышли в следующий раунд. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:1.
Во втором круге россиянки сыграют с соотечественницами Нателой Дзаламидзе и Камиллой Рахимовой.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 565 530 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова / Яна Сизикова (Россия) — Алекса Гуарачи / Дезайри Кравчук (Чили/США, 1) — 6:3, 6:1
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