Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Александрова и Сизикова вышли во второй круг парного разряда Кубка Кремля

Александрова и Сизикова в первом круге парного разряда Кубка Кремля обыграли Гуарачи и Кравчук
21:04
Теги:

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова в первом круге Кубка Кремля, который проходит в Москве, обыграли пару Алекса Гуарачи / Дезайри Кравчук (Чили / США, 1) и вышли в следующий раунд. Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:1.

Во втором круге россиянки сыграют с соотечественницами Нателой Дзаламидзе и Камиллой Рахимовой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 565 530 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова / Яна Сизикова (Россия) — Алекса Гуарачи / Дезайри Кравчук (Чили/США, 1) — 6:3, 6:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Допинг у олимпийского чемпиона Мусэрского: бомба или трагичная случайность?
Эксперт из США предупредил о риске войны с Россией из-за Белоруссии
0