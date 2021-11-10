Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Александрова и Сизикова не сумели выйти в полуфинал парного турнира в Линце

10 ноября, 22:56
Теги:

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова прекратили борьбу на турнире WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.

В 1/4 финала их обыграла китайская пара Ван Синьюй/Чжэн Сайсай. Счет матча — 6:3, 6:3.

В полуфинале китаянки сыграют с парой Оксана Калашникова/Мию Като (Грузия/Япония, 2).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Фастфуд: вред или польза для человека
Позади — Минск: как живут беженцы на границе Белоруссии и Польши
0