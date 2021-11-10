Александрова и Сизикова не сумели выйти в полуфинал парного турнира в Линце
10 ноября, 22:56
Российские теннисистки Екатерина Александрова и Яна Сизикова прекратили борьбу на турнире WTA в Линце (Австрия) в парном разряде.
В 1/4 финала их обыграла китайская пара Ван Синьюй/Чжэн Сайсай. Счет матча — 6:3, 6:3.
В полуфинале китаянки сыграют с парой Оксана Калашникова/Мию Като (Грузия/Япония, 2).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 6:3
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