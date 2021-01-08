Александрова и Сизикова не смогли выйти в третий круг турнира в Абу-Даби

Россиянки Екатерина Александрова и Яна Сизикова не смогли выйти в третий круг турнира в Абу-Даби в парном разряде.

Они проиграли испано-американскому дуэту Гарбинье Мугуруса/Дженнифер Брэди.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Дженнифер Брэди/Гарбинье Мугуруса (США/Испания) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 6:4