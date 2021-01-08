Александрова и Сизикова не смогли выйти в третий круг турнира в Абу-Даби
12:16
Россиянки Екатерина Александрова и Яна Сизикова не смогли выйти в третий круг турнира в Абу-Даби в парном разряде.
Они проиграли испано-американскому дуэту Гарбинье Мугуруса/Дженнифер Брэди.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Дженнифер Брэди/Гарбинье Мугуруса (США/Испания) — Екатерина Александрова/Яна Сизикова (Россия) — 6:3, 6:4
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