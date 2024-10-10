Александрова и Синякова вышли в четвертьфинал парного турнира в Ухане
Российская теннисистка Екатерина Александрова и чешка Катержина Синякова одержали победу во втором круге парного турнира в Ухане.
Девушки обыграли итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини со счетом 4:6, 6:4, 10:8.
В 1/4 финала турнира Александрова и Синякова сыграют против Терезы Михаликовой и Оливии Николлс (Словакия/Великобритания).
Ухань (Китай)
Турнир WTA Wuhan Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова/Катержина Синякова (Россия/Чехия) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 4) — 4:6, 6:4, 10:8
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