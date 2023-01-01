Александрова и Шуай вышли в 1/8 финала турнира в Аделаиде

Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай в 1/16 финала парного турнира в Аделаиде обыграли грузинку Нателу Дзаламидзе и россиянку Александру Панову.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:4. Александрова и Шуай сделали 4 эйса, 7 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10.

В 1/8 финала Александрова и Шуай встретятся с россиянками Анастасией Потаповой и Яной Сизиковой.