Александрова и Потапова проиграли в первом круге парного турнира в Мадриде
Россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова проиграли в первом круге парного турнира в Мадриде.
Девушки уступили китайской паре Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счетом 5:7, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 15 минут.
Во втором круге Ифань и Чжаосюань встретятся с победительницей матча Паула Бадоса/Бетани Маттек-Сэндз (Испания/США, WC) — Бренда Фрухвиртова/Линда Фрухвиртова (Чехия, WC)
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 652 174 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, 8) — Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия) — 7:5, 6:2
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