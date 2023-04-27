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Сегодня, 13:35

Александрова и Потапова проиграли в первом круге парного турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянки Екатерина Александрова и Анастасия Потапова проиграли в первом круге парного турнира в Мадриде.

Девушки уступили китайской паре Сюй Ифань/Ян Чжаосюань со счетом 5:7, 2:6. Девушки провели на корте 1 час 15 минут.

Во втором круге Ифань и Чжаосюань встретятся с победительницей матча Паула Бадоса/Бетани Маттек-Сэндз (Испания/США, WC) — Бренда Фрухвиртова/Линда Фрухвиртова (Чехия, WC)

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, 8) — Екатерина Александрова/Анастасия Потапова (Россия) — 7:5, 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
Екатерина Александрова
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