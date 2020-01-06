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Александрова и Калашникова проиграли в первом круге турнира в Шэньчжэне

13:06
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и Оксана Калашникова из Грузии в первом круге турнира в Шэньчжэне в парном разряде проиграли Мисаки Дои из Японии и Монике Никулеску из Румынии со счетом 2:6, 2:6.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Мисаки Дои/Моника Никулеску (Япония/Румыния) — Екатерина Александрова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2020/12/5/

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