Александрова и Калашникова проиграли в первом круге турнира в Шэньчжэне
13:06
Российская теннисистка Екатерина Александрова и Оксана Калашникова из Грузии в первом круге турнира в Шэньчжэне в парном разряде проиграли Мисаки Дои из Японии и Монике Никулеску из Румынии со счетом 2:6, 2:6.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Мисаки Дои/Моника Никулеску (Япония/Румыния) — Екатерина Александрова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:2, 6:2
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