Александрова и Калашникова проиграли в первом круге турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Екатерина Александрова и Оксана Калашникова из Грузии в первом круге турнира в Шэньчжэне в парном разряде проиграли Мисаки Дои из Японии и Монике Никулеску из Румынии со счетом 2:6, 2:6.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Мисаки Дои/Моника Никулеску (Япония/Румыния) — Екатерина Александрова/Оксана Калашникова (Россия/Грузия) — 6:2, 6:2