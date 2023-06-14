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Сегодня, 15:03

Александрова и Чжаосюань одержали победу в первом матче парного турнира в Хертогенбосе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Екатерина Александрова и китаянка Ян Чжаосюань одержали победу на старте парного турнира в Хертогенбосе.

Они обыграли Росали Ван дер Хук и Ренату Ворачову (Нидерланды/Чехия) со счетом 6:4, 6:4.

Следующими соперницами Александровой и Чжаосюань станут японки Сюко Аояма/Ена Шибахара.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — Росали Ван дер Хук/Рената Ворачова (Нидерланды/Чехия) — 6:4, 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
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