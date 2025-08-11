Теннис
11 августа, 19:26

Александрова вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати

Руслан Минаев

Россиянка Екатерина Александрова победила австралийку Майю Джойнт в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 16 минут. Александрова за игру сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 3 брейк-пойнтов. У Джойнт — 3 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

16-я ракетка мира в четвертом круге встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Анна Калинская (Россия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия, 12) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:4, 6:3

Екатерина Александрова
  • pupkin-221

    А в это время тупое семейство Шнайдер кусает локти - выгнать тренера Андреева и сразу у Дианы все пошло вниз. А Александрова наоборот пошла вверх с отличным тренером !

    11.08.2025

  • hаnt64

    Молодец, Катя! Выиграла достаточно спокойно, без нервотрепки. Болеем за Аню Калинскую и будущее российское дерби!

    11.08.2025

  • Иван Л.

    Что, правда хорошо и ровно сыграла? Неужто за ум взялась? Ну в очередной раз) не успел глянуть как Катя.... затянулась джойнтом)) пожелаю играть просто в тот теннис, в который может, в лучшем смысле!

    11.08.2025

  • nikola mozaev

    Уверенная победа Екатерины над перспективой Джойнт, что радует поклонников российского тенниса. В этом году Александрова потерпела столько обидных и болезненных поражений, поэтому приятно, что в этот раз Катя уверенно подала на матч.

    11.08.2025

  • Алехандрохорс

    Екатерина порадовала. Отлично. 1/8 и 4 круг тысячника это здорово. Все, что дальше уже преодоление и рост. Верим. Есть, есть светлые пятна в дамском российском теннисе. Греют наши души.)

    11.08.2025

  • oleg.bob

    Умница!!!

    11.08.2025

