Александрова вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати

Россиянка Екатерина Александрова победила австралийку Майю Джойнт в третьем круге турнира в Цинциннати — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 16 минут. Александрова за игру сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 3 брейк-пойнтов. У Джойнт — 3 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

16-я ракетка мира в четвертом круге встретится с победительницей матча Аманда Анисимова (США) — Анна Калинская (Россия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Екатерина Александрова (Россия, 12) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:4, 6:3