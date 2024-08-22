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Сегодня, 10:08

Александрова довольна своей игрой во втором круге турнира в Мексике

Алина Савинова
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Российская теннисистка Екатерина Александрова считает, что провела хороший матч против мексиканки Ренаты Сарасуа во втором круге турнира в Монтеррее (Мексика).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 29-летней россиянки.

«Думаю, это был неплохой матч для меня. Было непросто, так как соперница из Мексики и у нее была невероятная поддержка публики. У меня были ошибки, и надеюсь, что в следующей игре я буду лучше. Буду фокусироваться на своей игре и думать только о том, что происходит на корте», — цитирует Александрову ТАСС.

В четвертьфинале турнира российская спортсменка сыграет с китаянкой Юань Юэ, которой уступила в первом круге Олимпийских игр в Париже (5:7, 7:6 (7:0), 2:6).

Источник: ТАСС
Теннис
Екатерина Александрова
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