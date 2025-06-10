Александрова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе
Россиянка Екатерина Александрова победила грузинку Мариам Болквадзе в первом круге турнира в Хертогенбосе — 6:3, 6:4. Матч длился 1 час 14 минут.
Александрова за игру сделала 9 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Болквадзе — 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.
Александрова во втором круге встретится с соотечественницей Анной Блинковой.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 2) — Мариам Болквадзе (Грузия, Q) — 6:3, 6:4
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