Александрова обыграла Блинкову во втором круге турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила соотечественницу Анну Блинкову во втором круге турнира в Хертогенбосе.

Матч завершился со счетом 6:0, 7:5. Девушки провели на корте 1 час 18 минут.

На счету 19-й ракетки мира Александровой 4 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. 70-я ракетка мира Блинкова 1 раз подала навылет, допустила 7 двойных и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

В 1/4 финала Александрова сыграет с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Грит Миннен (Бельгия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова (Россия, 2) — Анна Блинкова (Россия) — 6:0, 7:5