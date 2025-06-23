Александрова обыграла Бенчич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге
Россиянка Екатерина Александрова победила швейцарку Белинду Бенчич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 10 минут.
18-я ракетка мира Александрова за игру сделала 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У 37-й ракетки Бенчич — 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
Соперницей Александровой во втором круге станет Мария Саккари из Греции.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:1, 6:2
