23 июня, 14:47

Александрова обыграла Бенчич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Руслан Минаев

Россиянка Екатерина Александрова победила швейцарку Белинду Бенчич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 10 минут.

18-я ракетка мира Александрова за игру сделала 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У 37-й ракетки Бенчич — 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Соперницей Александровой во втором круге станет Мария Саккари из Греции.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:1, 6:2

Белинда Бенчич
Екатерина Александрова
  • Алехандрохорс

    Катя мододец. Уровень держит. Вынос Бенчич, прям неприличный для 37 ракетки мира.

    23.06.2025

    • Андреева сохранила пятое место в чемпионской гонке WTA

    Самсонова из-за травмы снялась с турнира в Бад-Хомбурге, ее заменит Вероника Кудерметова

