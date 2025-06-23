Александрова обыграла Бенчич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Россиянка Екатерина Александрова победила швейцарку Белинду Бенчич в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:1, 6:2. Матч длился 1 час 10 минут.

18-я ракетка мира Александрова за игру сделала 7 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У 37-й ракетки Бенчич — 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Соперницей Александровой во втором круге станет Мария Саккари из Греции.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 8) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:1, 6:2