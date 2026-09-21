Соснович победила Касаткину на старте турнира в Сингапуре и вышла на Мирру Андрееву
Белоруска Александра Соснович победила австралийку Дарью Касаткину в матче первого круга турнира в Сингапуре — 7:5, 6:0.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. 32-летняя Соснович (130-й номер мирового рейтинга) выполнила 2 эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-поинтов. На счету 29-летней Касаткиной (85-я ракетка мира) 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 5).
Во втором круге Соснович сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA Singapore Tennis Open
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Дарья Касаткина (Австралия) — 7:5, 6:0
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