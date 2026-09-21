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Александра Соснович — Дарья Касаткина: счет и результат матча первого круга турнира в Сингапуре 21 сентября 2026

Соснович победила Касаткину на старте турнира в Сингапуре и вышла на Мирру Андрееву

Павел Лопатко

Белоруска Александра Соснович победила австралийку Дарью Касаткину в матче первого круга турнира в Сингапуре — 7:5, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. 32-летняя Соснович (130-й номер мирового рейтинга) выполнила 2 эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-поинтов. На счету 29-летней Касаткиной (85-я ракетка мира) 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта (из 5).

Во втором круге Соснович сыграет с россиянкой Миррой Андреевой.

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA Singapore Tennis Open

Призовой фонд 1 206 446 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Дарья Касаткина (Австралия) — 7:5, 6:0

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Дарья Касаткина
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