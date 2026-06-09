Панова и Схюрс проиграли на старте парного турнира в Лондоне
Россиянка Александра Панова и нидерландка Деми Схюрс не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Лондоне.
В первом круге дуэт уступил паре Лейла Фернандес/Лаура Зигемунд (Канада/Германия) со счетом 2:6, 6:2, 9:11. Матч длился 1 час 27 минут.
Фернандес и Зигемунд сыграют с парой Серена Уильямс/Виктория Мбоко (США/Канада).
Лондон (Великобритания)
Турнир WTA The HSBC Championships
Призовой фонд 1 206 446 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Лейла Фернандес/Лаура Зигемунд (Канада/Германия) — Александра Панова/Деми Схюрс (Россия/Нидерланды) — 6:2, 2:6, 11:9
Новости