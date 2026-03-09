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9 марта, 05:34

Гауфф снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы руки

Павел Лопатко

Американская теннисистка Коко Гауфф отказалась от продолжения борьбы во втором сете матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллс против филиппинки Александры Эалы.

Причиной стала травма руки 21-летней американки, которая занимает 4-е место в мировом рейтинге. Ее соперница располагается на 32-м месте.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александра Эала (Филиппины, 31) — Коко Гауфф (США, 4) — 6:2, 2:0, отказ

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Кори Гауфф
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