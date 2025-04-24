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Сегодня, 18:58

Свентек вышла в третий круг турнира в Мадриде

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу во втором круге турнира в Мадриде.

2-я ракетка мира в трех сетах обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу — 4:6, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 16 минут.

Следующей соперницей Свентек на «тысячнике» станет чешка Линда Носкова, которая ранее выбила с турнира аргентинку Марию Лурдес Карле (7:5, 6:1).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Александра Эала (Филиппины, WC) — 4:6, 6:4, 6:2

Теннис
Ига Свентек
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