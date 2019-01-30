Александр Медведев: "Еще вчера на тренировке Шарапова поняла, что плечо сильно болит"

Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев прокомментировал решение Марии Шараповой сняться с турнира из-за травмы правого плеча. По его словам, играть у российской суперзвезды не было никакой возможности. Также он поблагодарил ее за хорошую победу в матче первого круга с Дарьей Гавриловой.

- Как всегда в жизни бывает, радостные события перемежаются с грустными, - сказал Медведев. - В данном случае, к сожалению, это хроническая травма плеча. Уже в первом матче плечо начало беспокоить. И вчера на тренировке, не прошло и половины, стало ясно, что плечо не только не работает, как нужно, но и сильно болит. Это все-таки не хоккей, где кроме мертвых все играют в плей-офф. Здесь игрок один, и никто не может прикрыть тылы.

Окончательное решение Мария приняла сегодня утром в фитнес-зале, где поняла, что плечо не работает. Была надежда на то, что ночь принесет облегчение, и плечо сможет работать без боли, к сожалению, не оправдалась.

Риски усугубить травму настолько, чтобы не только завершить карьеру, но и поставить под угрозу нормальную жизнь, очень велики. Я, как сам испытавший серьезную спортивную травму, могу сказать, что восстановление после травмы - самый тяжелый процесс. Особенно, если она не залечена до конца и становится хронической.

К сожалению, при всем желании - Мария очень хотела играть, а ее друг сегодня написал мне сообщение, что обязательно вернется на уик-энд - обстоятельства сложились так, что играть не просто не рекомендовано, а просто невозможно.

Я думаю, что остается только поблагодарить Марию за то, что она приехала, что блестяще сыграла первый матч - очень непростой, очень интересный. Желаем, чтобы она преодолела последствия травмы, чтобы играть не только в этом сезоне, но и в следующем. И вернулась к нам.

- Насколько это серьезный удар по турниру?

- История нашего турнира показывает, что у нас такой состав, что к финальной части всегда полный стадион. И у нас остались такие звезды, как Квитова, которая в упорной борьбе переиграла Азаренко, и Касаткина, и Гергес. Очень сильный состав. Конечно, нет никаких сомнений, что Мария - суперзвезда. Но восстановление после хронических травм - тяжелая вещь. А если делать операцию, это терять полгода, ставить крест на всем этом сезоне. (Мария Никулашкина)