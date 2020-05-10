Агент Шараповой считает, что теннисисты не умеют себя продавать

Макс Айзенбад, агент Марии Шараповой, рассказал о своей роли. Россиянка в феврале объявила о завершении карьеры.

— Агент играет важную роль в жизни каждого теннисиста: мы строим личный бренд человека, — цитирует Айзенбада Sports Illustrated.?— Работаю с людьми, которые доверяют мне и готовы передать дела вне корта. Но не все идут на это.



Теннисисты не умеют себя продавать. Сразу понятно, что у некоторых агенты просто ужасные. Это всегда видно, например, по ужасным социальным сетям. Это не менее важно. Хочешь получать деньги — работай не только на корте.