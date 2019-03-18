Адвокат Осаки прокомментировал информацию об иске от детского тренера

Адвокат Наоми Осаки Алекс Спиро ответил на информацию об иске к первой ракетке мира, поданной в суд штата Флориды детским тренером, которому отец теннисистки якобы пообещал 20 процентов дохода дочери, чтобы оплатить занятия у него, когда Осаке было 13 лет.
- Неудивительно, что стремительное превращение Наоми в мировую знаменитость и пример для многих, приводит к неким неправдоподобным требованиям. Этот глупый "контракт", которого Наоми никогда не видела и не подписывала и который подразумевает смысл отдать часть себя в 14 лет, это полный абсурд. Он не достоин нашего внимания, и мы пройдем мимо него, - приводит заявление Спиро в своем Твиттере известный американский теннисный журналист Бен Ротенберг.
Osaka’s lawyer responds to the contract part of this story in a statement (with language similar to what was already in the story). pic.twitter.com/SgrbwrtUtr– Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 18 марта 2019 г.