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31 марта 2015, 10:10

Серена Уильямс: "Знала, что Кузнецова – серьезный соперник"

Роман Шишов
Корреспондент
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Американская теннисистка Серена УИЛЬЯМС.
Фото AFP

Американка Серена Уильямс после победы над россиянкой Светланой Кузнецовой (6:2, 6:3) в четвертом круге турнира в Майами отметила, что выложилась на 100 процентов. По словам первой ракетки мира, в следующем матче с немкой Сабиной Лисицки ей также будет непросто.

– Я знала, что Светлана – серьезный соперник. Наши матчи всегда проходили в упорной борьбе, – цитирует Уильямс официальный сайт тура. – В прошлый раз я боролась изо всех сил и с трудом победила. Знала, что сегодня необходимо действовать собранно и выложиться на сто процентов. Очень рада, что продолжаю борьбу на турнире.

Сабина сейчас демонстрирует отличный теннис, поэтому мне будет непросто. Нужно хорошо подготовиться к этому матчу.

 

Светлана Кузнецова
Серена Уильямс
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