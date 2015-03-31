Серена Уильямс: "Знала, что Кузнецова – серьезный соперник"

Американка Серена Уильямс после победы над россиянкой Светланой Кузнецовой (6:2, 6:3) в четвертом круге турнира в Майами отметила, что выложилась на 100 процентов. По словам первой ракетки мира, в следующем матче с немкой Сабиной Лисицки ей также будет непросто.

– Я знала, что Светлана – серьезный соперник. Наши матчи всегда проходили в упорной борьбе, – цитирует Уильямс официальный сайт тура. – В прошлый раз я боролась изо всех сил и с трудом победила. Знала, что сегодня необходимо действовать собранно и выложиться на сто процентов. Очень рада, что продолжаю борьбу на турнире.

Сабина сейчас демонстрирует отличный теннис, поэтому мне будет непросто. Нужно хорошо подготовиться к этому матчу.