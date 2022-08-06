21-летняя лаки-лузер обыграла Марию, Векич и Азаренко и дошла до полуфинала турнира в Вашингтоне
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира в Вашингтоне уступила китаянке Ван Сиюй (1:6, 3:6).
При этом 21-летняя китаянка пробилась в основную сетку как лаки-лузер. Перед четвертьфиналом Ван Сиюй обыграла немку Татьяну Марию и хорватку Донну Векич.
В полуфинале турнира Ван Сиюй встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).
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