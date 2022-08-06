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Сегодня, 06:47

21-летняя лаки-лузер обыграла Марию, Векич и Азаренко и дошла до полуфинала турнира в Вашингтоне

Сергей Разин
корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко в четвертьфинале турнира в Вашингтоне уступила китаянке Ван Сиюй (1:6, 3:6).

При этом 21-летняя китаянка пробилась в основную сетку как лаки-лузер. Перед четвертьфиналом Ван Сиюй обыграла немку Татьяну Марию и хорватку Донну Векич.

В полуфинале турнира Ван Сиюй встретится с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Виктория Азаренко
Донна Векич
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