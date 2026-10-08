19-летняя Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четыре полуфинала на тысячниках

Российская теннисистка Мирра Андреева установила рекорд по количеству выходов в полуфинал турниров категории WTA 1000 среди игроков младше 20 лет.

19-летняя россиянка вышла в полуфинал турнира в Пекине, обыграв соотечественницу Екатерину Александрову со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Андреева в возрасте 19 лет и 154 дней стала самой молодой теннисисткой, которой удалось четыре раза выйти в полуфинал турниров WTA 1000 с момента появления этой категории в 2009 году. Предыдущий рекорд принадлежал американке Коко Гауфф, которая достигла четвертого полуфинала в возрасте 19 лет и 203 дней.

В трех предыдущих полуфиналах Андреева одержала две победы и потерпела одно поражение. За выход в финал турнира в Пекине россиянка сыграет с Николой Бартунковой.