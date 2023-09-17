19-летняя Крюгер обыграла Чжу Линь в финале турнира в Осаке

Американская теннисистка Эшлин Крюгер в финале турнира в Осаке обыграла китаянку Чжу Линь со счетом 6:3, 7:6 (8:6).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. На счету 19-летней американки 7 эйсов, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Для Крюгер это первый титул WTA в карьере. Ранее она выиграла один турнир серии «Челленджер».

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships 2023

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Эшлин Крюгер (США) — Чжу Линь (Китай, 1) — 6:3, 7:6 (8:6)