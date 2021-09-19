18-летняя Таусон выиграла турнир в Люксембурге
18:13
18-летняя Клара Таусон из Дании выиграла теннисный турнир в Люксембурге. В финале она победила Елену Остапенко из Латвии в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:4.
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Клара Таусон (Дания) — Елена Остапенко (Латвия, 3) — 6:3, 4:6, 6:4
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