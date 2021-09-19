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18-летняя Таусон выиграла турнир в Люксембурге

18:13
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18-летняя Клара Таусон из Дании выиграла теннисный турнир в Люксембурге. В финале она победила Елену Остапенко из Латвии в трех сетах — 6:3, 4:6, 6:4.

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Клара Таусон (Дания) — Елена Остапенко (Латвия, 3) — 6:3, 4:6, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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