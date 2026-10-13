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17-летняя Поганкова впервые вышла в третий круг турнира WTA 1000

Василий Рогов

Словацкая теннисистка Миа Поганкова обыграла китаянку Ван Сиюй во втором круге турнира в Ухане. За два матча она победила двух соперниц из первой сотни мирового рейтинга.

17-летняя Миа Поганкова вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Ухане. Во втором раунде словачка победила китаянку Ван Сиюй со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (7:9), 6:1. Матч продолжался 2 часа 55 минут, сообщает WTA.

Первые две партии завершились на тай-брейках. В первом сете победила Поганкова, во втором — Ван Сиюй. В решающей партии словачка выиграла шесть геймов, уступив только один. До встречи спортсменки находились на 202-м и 91-м местах в мировом рейтинге соответственно.

Поганкова попала в основную сетку по приглашению организаторов. В первом круге она обыграла венгерку Анну Бондарь — 6:1, 6:3. Та перед стартом турнира занимала 66-е место в мировом рейтинге. Таким образом, две первые победы словачки в Ухане пришлись на матчи с теннисистками из топ-100.

Следующей соперницей Поганковой станет гречанка Мария Саккари. Во втором круге она победила Марту Костюк — 4:6, 6:2, 6:2. В 2025 году Поганкова выиграла юниорский Уимблдон. В финале она обыграла американку Хульету Пареху со счетом 6:3, 6:1.

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