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14 февраля, 22:16

17-летняя пакистанская теннисистка умерла во время турнира в Исламабаде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Пакистанская теннисистка Зейнаб Али Накви скончалась во время турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Исламабаде, сообщает пресс-служба Пакистанской теннисной федерации.

Причиной смерти 17-летней спортсменки стал сердечный приступ. Девушка провела тренировку на корте перед матчем первого круга, вечером ее обнаружили мертвой в номере отеля.

Пакистанская федерация тенниса назовет в честь Али Накви корт, на котором она должна была провести первый матч на турнире в Исламабаде.

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