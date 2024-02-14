17-летняя пакистанская теннисистка умерла во время турнира в Исламабаде

Пакистанская теннисистка Зейнаб Али Накви скончалась во время турнира Международной теннисной федерации (ITF) в Исламабаде, сообщает пресс-служба Пакистанской теннисной федерации.

Причиной смерти 17-летней спортсменки стал сердечный приступ. Девушка провела тренировку на корте перед матчем первого круга, вечером ее обнаружили мертвой в номере отеля.

Пакистанская федерация тенниса назовет в честь Али Накви корт, на котором она должна была провести первый матч на турнире в Исламабаде.