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17-летняя Гауфф вышла в полуфинал турнира в Риме на отказе Барти

19:37
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Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA в Риме (Италия).

Ее соперница первая ракетка мира Эшли Барти снялась с турнира из-за травмы правого локтя при счёте 6:4, 2:1 в свою пользу.

В полуфинале 17-летняя спортсменка встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Элина Свитолина (Украина).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 2:1 отказ

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