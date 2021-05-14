17-летняя Гауфф вышла в полуфинал турнира в Риме на отказе Барти
19:37
Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в полуфинал турнира WTA в Риме (Италия).
Ее соперница первая ракетка мира Эшли Барти снялась с турнира из-за травмы правого локтя при счёте 6:4, 2:1 в свою пользу.
В полуфинале 17-летняя спортсменка встретится с победительницей матча Ига Свентек (Польша) — Элина Свитолина (Украина).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 2:1 отказ
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