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Сегодня, 12:00

16-летняя теннисистка Корнеева рассказала, как совмещает школу и большое количество турниров

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева рассказала «СЭ» о сложностях совмещения школы и профессиональной спортивной карьеры.

— Как большое количество турниров сочетается со школой?

— Тяжело, но я давно на домашнем обучении. Думаю, все люди понимают, сколько спортсмены тренируются и что не так много возможности учиться. Учителя в моей школе понимающие. Бывают трудности, но мы всегда их обговариваем с ними или с директором. Но без онлайн-школы уже никак.

— Есть любимый предмет?

— Который легче всего сделать. Наверно, русский язык.

— Вы перешли в 10-й класс. Есть уже мысли о дальнейшей учебной деятельности?

— Когда вся жизнь заточена на теннис, о чем-то другом думать сложно. Но полагаю, что это будет спортивный университет, может, РГУФК (сейчас — Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». — Прим. «СЭ»). В другую сферу будет тяжело поступить.

Полностью интервью Алины Корнеевой «СЭ» — здесь

Теннис
Алина Корнеева
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