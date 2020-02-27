15-летняя Шарапова мечтала сыграть против Серены Уильямс и стать первой ракеткой мира. Все сбылось

Портал Tennis.com опубликовал выдержки из интервью бывшей первой ракетки мира Марии Шараповой 17-летней давности. Накануне россиянка объявила об уходе из тенниса. В возрасте 15 лет она мечтала сыграть с ведущими теннисистками тура и стать первой ракеткой мира, а также открещивалась от сравнений с тогдашней первой ракеткой России Анной Курниковой.

We unearthed an interview with @MariaSharapova when she was just 15 years old.



These were the best moments... pic.twitter.com/QEvHCPWayV — TENNIS (@Tennis) February 27, 2020

— Я все время продолжала играть, никогда не сдавалась, мне всегда это нравилось, я получала много удовольствия, — сказала Шарапова. — Никогда не думала, чтобы закончить, что устала. Теннис — великая игра.

— В идеале где бы вы хотели оказаться, скажем, через 5 лет?

— Я бы хотела стать одной из сильнейших теннисисток, выдающимся профессионалом, играть против лучших теннисистов и, конечно, быть здоровой, ведь это очень важная вещь. Если ты нездоров, то несчастлив и просто тратишь время впустую на корте. Хочу по-прежнему наслаждаться теннисом.

— С кем бы вы хотели встретиться за свою карьеру?

— Здорово, что есть так много сильных теннисисток. Особенно Моника (Селеш), она одна из сильнейших теннисисток. Серена, Винус (Уильямс), Дэвенпорт, Каприатти, Хингис — со всеми ними. Будет здорово сыграть против них. Не знаю, как я сыграю против них, но это будет очень классно.

Я очень хочу стать номером один и много работаю над этим. Мне это нравится.

— Вас часто сравнивают с Анной Курниковой. Что вы на это скажете?

— Я уважаю всех теннисисток, включая Анну, но просто хочу быть самой собой, быть Марией Шараповой.