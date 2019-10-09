15-летняя Гауфф вышла в третий круг турнира в Линце

Американка Кори Гауфф прошла в следующий круг турнира WTA в Линце. В матче второго раунда ее соперница украинка Катерина Козлова не смогла доиграть 3-й сет и снялась с соревнований. В следующем круге 15-летняя Гауфф сыграет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кори Гауфф (США, LL) — Катерина Козлова (Украина) — 4:6, 6:4, 2:0 отказ 2-го игрока