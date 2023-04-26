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Сегодня, 13:25

15-летняя Андреева обыграла Фернандес в первом круге турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла канадку Лейлу Фернандес в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 16 минут.

194-я ракетка мира Андреева 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету 49-й ракетки мира Фернандес ни одного эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

15-летняя Андреева во втором круге сыграет с Беатрис Хаддад Майей (Бразилия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мира Андреева (Россия, WC) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:3, 6:4

Теннис
Лейла Фернандес
4
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