15-летняя Андреева обыграла 14-ю ракетку мира Хаддад Майю во втором круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:3. Девушки провели на корте 2 часа 11 минут. Отметим, что Мирра в первом сете отыграла на тай-брейке тройной сетбол.

194-я ракетка мира Андреева 4 раза подала на вылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету 14-й ракетки мира Хаддад Майи ни одного эйса, 4 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В третьем круге турнира 15-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша, 17).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Мирра Андреева (Россия, WC) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — 7:6 (8:6), 6:3