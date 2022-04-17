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Сегодня, 14:02

14-летняя российская теннисистка Андреева выиграла два турнира ITF за 2 недели

Иван Торопцев
Корреспондент
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14-летняя российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир ITF в Анталье (Турция) на грунтовом покрытии.

В финале россиянка победила немку Сильвию Амброзио в двух сетах — 7:5, 6:2.

Неделю назад Андреева выиграла еще один турнир в Анталье. Россиянка повторила достижение чешской спортсменки Бренды Фрухвиртовой, которая в этом году также смогла выиграть два турнира подряд за две недели.

Андреева занимает 19-е место в мировом юниорском рейтинге и идет на 1269-й строчке в рейтинге WTA.

Теннис
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