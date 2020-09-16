10-я ракетка мира Бенчич вылетела во втором раунде турнира в Риме

Швейцарка Белинда Бенчич, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, уступила черногорской теннисистке Данке Ковинич на турнире в Риме (Италия).

Бенчич смогла выиграть у соперницы лишь 4 гейма. В параллельной встрече бельгийка Элисе Мертенс прошла в третий круг турнира, обыграв Магду Линетт из Польши.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 098 290 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Данка Ковинич (Черногория, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — 6:3, 6:1

Элисе Мертенс (Бельгия, 11) — Магда Линетт (Польша) — 6:2, 6:4