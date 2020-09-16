10-я ракетка мира Бенчич вылетела во втором раунде турнира в Риме
13:59
Швейцарка Белинда Бенчич, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, уступила черногорской теннисистке Данке Ковинич на турнире в Риме (Италия).
Бенчич смогла выиграть у соперницы лишь 4 гейма. В параллельной встрече бельгийка Элисе Мертенс прошла в третий круг турнира, обыграв Магду Линетт из Польши.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 098 290 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Данка Ковинич (Черногория, Q) — Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — 6:3, 6:1
Элисе Мертенс (Бельгия, 11) — Магда Линетт (Польша) — 6:2, 6:4