«5000 евро за сдачу матча». Теннисисты, связавшиеся с мафией, отправились в тюрьму

Сразу шесть игроков из Испании получили рекордные дисквалификации и тюремные сроки после разоблачения крупнейшей коррупционной сети в истории тенниса.

Дисциплинарный орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) подвел предварительную черту под одним из самых громких дел последних лет о проникновении организованной преступности в спорт. Сразу шесть игроков из Испании получили огромные штрафы и рекордные дисквалификации за организацию более 70 договорных матчей, которые позволили мафии заработать на ставках не менее 3,6 миллиона евро. Организатор криминальной схемы — малоизвестный теннисист Марк Форнелл Местрес — получил от ITIA отстранение на 22,5 (!) года и 250 тысяч долларов штрафа. Кроме того, испанский суд на этой неделе приговорил его и подельников к двум годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.

Тарифы на сдачу матчей

Скандал вокруг мафиозной группировки, орудовавшей в испанском теннисе, полыхал с 2018 года, когда гражданская гвардия Испании задержала 28 профессиональных теннисистов в рамках дела о договорных матчах. Для фальсификации результатов поединков ради заработка на ставках была задействована армянская этническая преступная группировка. Полиция провела обыски в 11 домах, конфисковав 150 тысяч евро наличными, 50 компьютеров и смартфонов, пять дорогостоящих автомобилей, кредитные карты, документы и ружье-дробовик. Также были заморожены 42 банковских счета. Следствие, которое длилось более трех лет, пришло к выводу, что организатором преступной схемы был Марк Форнелл Местрес — 40-летний теннисист, ранее занимавший 236-ю строчку рейтинга ATP.

По данным следствия, Форнелл Местрес ради заработка вступил в сговор с неким дельцом по имени Армен Мелкумян, которого полиция называет «главой армянской мафии в Испании». Совместными усилиями они создали целую преступную сеть, в которую оказались втянуты и другие теннисисты. При сдаче матчей действовали четкие «тарифы» — 1 тысяча евро за один сет, 5 тысяч евро за матч. Также отдельные «ценники» были установлены за проигранную подачу, двойные ошибки и так далее. Все это позволяло получать колоссальные доходы. В основном махинации касались небольших турниров. Но Форнелл Местрес утверждал, что с его помощью олимпийский чемпион Марк Лопес осенью 2008 года сдал матчи на серьезных соревнованиях в Испании и Италии. Никаких последствий для Лопеса данная информация пока не имела.

Форнелл Местрес и его подельники изготовили более тысячи фальшивых удостоверений личности, при помощи которых делали ставки в букмекерских конторах. Заработанные нечестным путем деньги отмывались путем приобретения различных товаров или снятия наличных небольшими партиями в банкоматах. На момент задержания банды на счетах, которые она контролировала, находились более 3,6 миллионов евро. Пока работали полиция и суд, теннисисты, задействованные в схеме с договорняками, были просто отстранены от выступлений. По после того как пятеро подозреваемых на этой неделе получили по два года тюрьмы, у ITIA появилась возможность объявить о дисквалификации «мафиози».

Важный этап в борьбе с коррупцией

В целом расследование большого уголовного дела, в котором фигурирует «армянская мафия», замешанная не только в ставках на теннис и футбол, но и в торговле людьми и наркотиками, еще продолжается. Но дела шести испанских теннисистов уже дошли до суда и отстранений от спорта. Помимо Марка Форнелла Местреса наказаны Хорхе Марсе Видри, Карлос Ортега, Хайме Ортега, Маркос Торральбо и Педро Бернабе Франко. Все это малоизвестные игроки, в отношении которых вынесены очень суровые приговоры — от 15 до 22 лет дисквалификации, что точно ставит крест на спортивной карьере, плюс огромные штрафы (правда, большинство из них — условные, поскольку теннисные доходы этих спортсменов просто мизерны).

По словам исполнительного директора ITIA Джонни Грея, данные меры направлены на то, чтобы «подать четкий сигнал, что договорные матчи — это преступление, борьба с которыми будет идти самыми решительными мерами». «У нас было отличное взаимодействие с испанскими судебными органами, а также непоколебимая поддержка всех теннисных организаций. Кроме того, мы благодарны представителям индустрии ставок за предоставленные доказательства, которые помогли доказать вину спортсменов и их сообщников, — отметил Грей. — Нам не доставляет удовольствия наказание теннисистов, но случившееся является важным этапом в борьбе с коррупцией в спорте».

Масштаб договорняков, связанных со ставками, среди теннисистов просто поражает — за последние десять лет наказано почти 70 спортсменов (32 из них отстранены пожизненно). В основном коррупция процветает на уровне мелких турниров. Считается, что игроки, зарабатывающие на корте копейки, чаще соглашаются на предложения дельцов, организующих договорные матчи. Ставки в теннисе принимаются на результаты даже самых незначительных соревнований, а специфика вида спорта такова, что поймать спортсмена на «игре в поддавки» крайне сложно. Даже при помощи систем, анализирующих странные скачки объемов ставок. Тем не менее правоохранительные органы вместе с ITIA иногда добиваются успехов. Хотя уменьшить количество подобных скандалов все равно не удается.