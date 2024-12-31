Рублев перестанет себя калечить, а Мирра возьмет первый большой титул. 10 теннисных пожеланий на 2025 год

Пишем письмо Деду Морозу.

Сезон-2024 в теннисе получился заметным и запоминающимся. Именно в этом виде спорта россияне завоевали единственную медаль Олимпиады, на которой Джоковичу покорился последний из недостающих больших титулов, шумели допинг-скандалы вокруг топ-теннисистов, уходили легенды. Но уже пора начинать новый сезон. Мы составили 10 новогодних желаний (как не самых серьезных, так и глобальных), воплощение которых хотим видеть в 2025-м.

Янник Синнер и Анна Калинская. Фото Global Look Press

Синнер и Калинская сыграют свадьбу

В прошедшем сезоне стало на одну звездную теннисную влюбленную пару больше. Об отношениях россиянки Анны Калинской и итальянца Янника Синнера стало известно в мае. Сначала инсайды об их романе сообщили журналисты, которые заметили неслучайные совпадения. Калинскую заметили в Турине в те же дни, когда Синнер проходил там лечение, а на фото первой ракетки мира с фанатом итальянец держал в руках телефон, звонящий некой Анне.

Вскоре теннисисты домыслы журналистов подтвердили, но подробностей раскрывать не стали. После пару стали видеть вместе все чаще. Они ходили на матчи друг друга, тренировались вместе, ужинали, отдыхали на пляже, но все равно на публике вели себя сдержанно. Когда Синнер выиграл US Open, россиянка наградила его легким объятьем и поцелуем в щечку. В интервью темы отношений оба стараются избегать.

Осенью появились новые инсайды, что итальянец сделал своей девушке предложение руки и сердца. Калинская эту новость быстро опровергла: «Чтобы прояснить слухи — это неправда. Спасибо всем за поздравления. Фальстарт».

Сообщение Анны дает понять, что дело к этому движется. Пожелаем паре, чтобы фальстартов больше не случалось и чтобы они пришли к свадьбе.

Ига Свентек. Фото Getty Images

Рассмотрение допинг-дел будет справедливым

В 2024-м было два мощных допинг-скандала с участием топ-игроков, из которых оба теннисиста вышли сухими из воды. Сначала запрещенный клостебол был обнаружен в пробе Янника Синнера. По версии защиты спортсмена, он попал в его организм от физиотерапевта: тот порезал палец, помазал порез средством, содержащим клостебол, а после делал без перчаток массаж Синнеру, у которого были микроповреждения на теле.

Через пару месяцев после шума вокруг лидера рейтинга ATP стало известно о положительной допинг-пробе Иги Свентек. Полька боролась со сном и купила для этого мелатонин, в котором оказался запрещенный триметазидин, хотя его там быть не должно. Концентрация вещества в организме составила 50 пикограммов на миллилитр мочи. Разбирательство для Свентек закончилось максимально мягко — 1 месяц отстранения, срок которого закончился 4 декабря. Янник же вообще не пропустил ни одного турнира.

Версии обоих выглядят правдоподобными. По крайней мере, доказательства убедили людей, принимающих решение. Мы не призываем во что бы то ни стало надолго отправить Синнера и Свентек в бан. Однако во всем этом смущает та деликатность, с которой ATP и WTA подошли к этим делам. Были ли такие мягкие последствия, если бы в подобную ситуацию попали игроки вне топ-20 мирового рейтинга? Многие, в том числе сами теннисисты, в этом сильно сомневаются. Поэтому в новом сезоне хочется равных и справедливых решений для всех в вопросах допинга.

Дмитрий Турсунов. Фото Getty Images

Турсунов воспитает звезду

Под конец прошлого года было объявлено, что Дмитрий Турсунов прекращает сотрудничество с Вероникой Кудерметовой. За короткий период совместной работы теннисистка демонстрировала хороший теннис и смогла завоевать титул на турнире WTA 500 в Токио. После разрыва профессиональных отношений Кудерметова потерялась и провела ужасный для себя сезон.

Турсунов показал себя сильным антикризисным тренером. Помимо Кудерметовой, он работал с многими известными игроками. У всех при нем была положительная динамика в игре и результатах: Арина Соболенко вошла в топ-10 рейтинга, Аннет Контайвейт взяла пять титулов, брала трофеи и Белинда Бенчич. Однако жесткие методы работы Дмитрия подходят не всем, поэтому теннисистки не выдерживали и уходили.

В июне этого года Турсунов переключился на мужской теннис. Стало известно о его сотрудничестве с Романом Сафиуллиным. Прорыва Сафиуллин не совершил, Дмитрий своего последнего слова в зажигании новых звезд явно не сказал. В декабре обладателю Кубка Дэвиса исполнилось 42 года. Еще работать и работать.

Андрей Рублев. Фото Getty Images

Рублев перестанет себя калечить

Андрей Рублев выиграл за 2024-й два титула, среди которых есть победа на «мастерсе» в Мадриде. Однако в главных хайлайтах снова остается его несдержанность во время матчей. Больше всего от этого страдает левое колено, которое он нещадно лупит ракеткой. Теннисист избивал себя на каждом из прошедших в году турниров «Большого шлема», а на US Open так сильно стучал по струнам ракетки рукой, что разбил ее в кровь.

В начале марта поведение Рублева привело к дисквалификации на турнире в Дубае. Там он позволил себе неприятное слово в адрес судьи, из-за чего полуфинальный матч против Александра Бублика закончился досрочно. После инцидента у россиянина пошла серия поражений, из которой он выбрался в мае. Кажется, в этот период многое осознал, стал намного сдержаннее и спокойнее, выиграл титул в Мадриде, но дальше снова все по новой.

Смотреть на селфхарм Рублева очень больно. Поэтому хочется, чтобы в Новом году Андрей обрел самообладание, которое помогает ему побеждать. И еще одно пожелание для теннисиста — пробиться, наконец, в полуфинал турнира «Большого шлема». На сегодняшний день Рублев 10 раз играл в четвертьфинале, но победить не смог ни в одном.

Новак Джокович. Фото Global Look Press

Джокович не объявит о завершении карьеры

2024-й стал годом завершения карьеры для многих легенд тенниса. Ушли с кортов Энди Маррей, Гарбинье Мугуруса, Анжелик Кербер, Елена Веснина и, конечно же, Рафаэль Надаль. Мужской и женский тур сильно опустели. Все понимают, что не так много осталось наслаждаться игрой Новака Джоковича.

Серб является рекордсменом по многим показателям. Он больше всех держался на первой строчке мирового рейтинга (428 недель), взял 24 титула «Большого шлема», выиграл 40 «мастерсов». В прошедшем сезоне ему наконец-то покорилось золото Олимпиады — единственного большого турнира, которого не хватало в его коллекции. После победы он больше минуты плакал на грунтовом парижском корте.

Если вынести за скобки Игры, то сезон у Ноле получился не слишком удачным. Все «Шлемы» 2024 года между собой разделили молодые Янник Синнер и Карлос Алькарас, а в рейтинге он упал с первой на седьмую строчку. Сколько еще продлится карьера железного серба? Тем более все, что можно выиграть, он уже выиграл и навсегда войдет в историю как один из величайших, а может, величайший теннисист. В мае следующего года Джоковичу исполнится 38 лет. Это еще нормально. Ноле, поиграй, пожалуйста, подольше!

Ирина Хромачева и Анна Данилина. Фото Getty Images

Хромачева возглавит парный рейтинг

В сезоне-2024 больше всех титулов завоевали две теннисистки: Катерина Синякова и Ирина Хромачева. У обеих за год по 6 трофеев. Конечно, все победы россиянки добыты в парном разряде, но успех 29-летней теннисистки стоит отметить.

Большинство своих титулов в прошедшем сезоне Ирина завоевала в паре с другой москвичкой — Анной Данилиной, выступающей за Казахстан. В том числе вместе они выиграли на «тысячнике» в Ухане. Прорыв заметили и в WTA, номинировав их на приз лучшей паре сезона. Правда, награда ушла итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини.

Пара Хромачевой и Данилиной образовалась благодаря маме Андрея Рублева Марине Марьенко. Именно она увидела потенциал этого дуэта и предложила девушкам присмотреться друг к другу. Как рассказала Ирина в интервью «СЭ», сотрудничество с Анной она собирается продолжить и в новом сезоне.

Сейчас Хромачева занимает 18-ю строчку парного рейтинга WTA, а прошлый год начинала на 64-м месте. До верхушки осталось немного. Хочется верить, что уже в 2025-м россиянка до нее доберется.

Даниил Медведев. Фото Getty Images

Медведев вернется в топ-3

Непросто сложился прошедший сезон для первой ракетки России Даниила Медведева. Хотя начинал его россиянин с финала Открытого чемпионата Австралии, в котором уступил Яннику Синнеру. К победе на «Шлеме» в Мельбурне россиянин был очень близок, взяв у итальянца два стартовых сета. В марте Медведев дошел до финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, однако в нем не справился с испанцем Карлосом Алькарасом. Других титульных матчей у него за этот год не было. Бесславно для него закончилась и Олимпиада, где он выступал в трех разрядах: одиночном, парном и миксте.

Сейчас Даниил занимает пятую строчку мирового рейтинга. Это все еще лучший результат среди российских теннисистов (Рублев идет на 8-м). В предстоящем сезоне Медведев планирует вернуться в топ. Об этом в интервью «Чемпионату» заявил его тренер Жиль Сервара: «В 2024 году у него было четкое ощущение, что Синнер и Алькарас лучше него. Это придало ему энергии и сил на предсезонку. Он сказал: «Камон, если я хочу их побеждать, если хочу снова быть чемпионом «Большого шлема», то должен что-то изменить, должен иначе тренироваться, думать иначе».

Выше Медведева в рейтинге ATP, помимо мотивирующих его Алькараса (3-е место) и Синнера (1-е), на данный момент идут немец Александр Зверев (2-е) и американец Тейлор Фритц (4-е). В начале сезона подвинуть кого-то будет трудно, ведь Даниилу надо минимум дойти до финала Australian Open, чтобы подтвердить свои прошлогодние очки.

Мирра Андреева. Фото Getty Images

Мирра выиграет первый большой титул

В 2023-м в возрасте 16 лет Мирра Андреева так ярко ворвалась в тур, что мы теперь всегда ждем от нее многого. Прошедший сезон подарил новые поводы для радости и гордости за россиянку. Она дошла до полуфинала турнира «Большого шлема» (на «Ролан Гаррос»), вместе с Дианой Шнайдер взяла серебро Олимпиады и выиграла свой первый турнир WTA — в Яссах (Румыния) была сильнее тогда еще соотечественницы Элины Аванесян (сейчас выступает за Армению).

Движение вверх заметно. Год Андреева закончила на 16-й строчке мирового рейтинга. Первая десятка совсем близко. Сама теннисистка не считает эту цель супербольшой. «Я не ставлю себе супербольшие цели, а смотрю на задачи поменьше, на те, которых я точно достигну и не разочаруюсь в себе. Так что сейчас я хотела бы зайти в топ-10. Кажется, что всего шесть позиций, но там разница в очках большая. Чем выше стоишь, тем медленнее идешь по рейтингу вверх. А если все суперхорошо пойдет, то хотела бы сыграть на Итоговой восьмерке в конце года. Приоритет — попасть в топ-10, а дальше посмотрим, как пойдет», — сказала Мирра в разговоре с «Чемпионатом».

В апреле 2025-го Андреева отметит свое совершеннолетие. Хочется увидеть ее с серьезным трофеем еще до дня рождения. Вообще, предстоящий сезон вселяет в российских болельщиков надежду на наш женский теннис. В десятке рейтинга WTA могут оказаться сразу четыре россиянки. Сейчас там находится только Дарья Касаткина (9-е место), но Диана Шнайдер (13-е) и Анна Калинская (14-е) ходят неподалеку.

Карен Хачанов и Андрей Рублев. Фото Global Look Press

Россияне снова будут играть на турнирах сборных

Российские теннисисты по большому счету не были серьезно отстранены от турниров ATP и WTA, особенно если сравнивать с представителями других видов спорта. Да, в 2022-м не пускали к себе британцы, отказывали во въезде и в других европейских странах, но в целом играть не сильно мешали. Поэтому к нейтральному статусу за два с половиной года, наверное, уже многие привыкли. Однако вряд ли найдется игрок, который не хотел бы возвращения флага и гимна. Пора бы уже этому сбыться.

Вместе с тем нужно вернуть наши команды для участия в турнирах сборных — Кубке Дэвиса, Кубке Билли Джин Кинг и ATP Cup. В 2021-м россияне выиграли в каждом из этих турниров. Однако на следующий сезон действующим обладателям кубков дорогу на турнир закрыли. Сейчас россияне по-прежнему в топе и могли быть одними из главных фаворитов на победу, поэтому турниры без сильнейших выглядят неполноценными.

А еще хочется, чтобы российские соревнования снова попали в календари ATP и WTA и разнообразили географию туров. Сейчас у нас проводятся только выставочные турниры, которые собирают звезд из других стран. Так, в этом году на «Трофеях Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге были замечены испанец Роберто Баутиста-Агут, австралиец Танаси Коккинакис, серб Душан Лайович и другие.

Вернется традиция рукопожатий

После февраля 2022 года украинские игроки стали отказываться жать руки россиянам и белорусам (а также некоторым бывшим нашим игрокам) после матчей, что являлось обязательным ритуалом в теннисе. Те, кто все-таки жмут, потом жалеют об этом, потому что в родной стране на них начинает сыпаться критика. Так было с Елизаветой Котляр, которая хлопнула по ладошке россиянке Владе Минчевой на юниорском Australian Open в прошедшем сезоне. После пришлось оправдываться ей и ее отцу.

Пожелание на 2025-й короткое: просто пожмите руки.