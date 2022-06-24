Осака и Леброн оскорбили африканцев. Большой скандал из-за двух слов

Жители Кении, Уганды и Танзании в шоке от названия медиа-компании, которую учредили знаменитая японская теннисистка и легендарный баскетболист НБА.

Презентация нового бизнес-проекта бывшей первой ракетки мира Наоми Осаки обернулась громким международным скандалом. В среду японская теннисистка американского происхождения представила медиа-компанию, основанную в партнерстве с суперзвездой НБА Леброном Джеймсом. Фирма собирается создавать контент, направленный на истребление расовых и религиозных предрассудков. В частности, уже запущен в производство документальный фильм о Пэтси Минк, первой женщине-политике японского происхождения, избранной в Конгресс США. В дальнейшем компания планирует «создавать сценарии и научно-популярные картины, уделяя особое внимание «цветным» людям».

Все бы ничего, но для названия проекта было выбрано словосочетание «Хана Кума», что в переводе с японского означает «цветочный медведь». Однако в Восточной Африке, которая является для новой компании одним из целевых регионов, данный бренд был воспринят как однозначно непристойный. Дело в том, что на суахили, одном из самых распространенных языков мира, «хана кума» — это оскорбление, которое можно перевести как «женщина без влагалища». Наверное, это неприятное совпадение можно было бы проигнорировать, если бы речь шла о национальном бренде в США, где не так много носителей языка суахили. Однако компания Наоми претендует на глобальность, и здесь странности в нейминге недопустимы.

Негативный окрас

Леброн Джеймс. Фото Global Look Press

На языке суахили говорят более 200 миллионов человек — это десятый по распространенности язык мира. В Кении, Уганде и Танзании он имеет официальный государственный статус. В мировой поп-культуре огромную рекламу суахили сделал популярный мультфильм «Король Лев», в котором многие персонажи носят имена, взятые из этого языка. А фраза «акуна матата» («беззаботная жизнь» — в переводе с суахили) благодаря Голливуду стала крылатой и широко используется во всем мире в индустрии товаров и услуг для детей. В общем, игнорировать неблагозвучие на суахили сейчас более чем странно.

Многие СМИ в Кении уже призвали Осаку срочно переименовать свой проект. Сама теннисистка призналась в соцсетях, что для нее данная ситуация стала полной неожиданностью и обещала подумать. В принципе, в истории глобального маркетинга есть много примеров, «локализации» названий брендов, когда на местном языке иностранные слова звучат непристойно. Похожий случай, например, связан с моделью японского автомобиля «Хонда Фитта». После ее появления на рынке выяснилось, что в Швеции и Норвегии на сленге слово «Фитта» означает женский половой орган. Потому в Европе название этого небольшого автомобиля поменяли на «Джаз», а в США и Канаде — сократили до Fit. И таких примеров очень много.

В североамериканском спорте не так давно прокатилась волна переименований, связанная с борьбой за права коренных жителей. Так были ликвидированы все названия, связанные с эскимосами. Выяснилось, что для этого северного народа данное слово является ругательным (означающим «тот, кто ест рыбу сырой»), а правильно называть данную национальность «инуитами». В результате, кстати, были переименованы не только спортивные команды, но и знаменитое мороженое «эскимо». Также с карты исчезло название столицы зимней Олимпиады-1960 Скво-Вэлли («долина Скво»). На сленге индейское слово «скво» приобрело негативный окрас и означало «тупую падшую женщину».

Правозащитница

Наоми Осака. Фото Global Look Press

Hana Kuma — не первая компания Наоми Осаки. В мае четырехкратная победительница турниров «Большого шлема» вместе со своим деловым партнером Стюартом Дугайдом основала агентскую компанию Evolve. С ней уже подписал контракт австралийский теннисист Ник Киргиос, которого считают главным скандалистом мужского тура. В 2019 году Наоми стала первой азиаткой во главе рейтинга WTA, а в 2020-м — была названа журналом «Форбс» самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. В 2021-м Осака установила рекорд всех времен для спортсменок, заработав за год 55,2 миллиона долларов — в основном благодаря рекламным контрактам.

Правда, затем в теннисной карьере Наоми начались проблемы. Она устроила скандал, отказавшись выходить на матч на одном из турниров в США в знак протеста против полицейского беспредела в отношении темнокожих. А потом девушка взяла длительную паузу в общении со СМИ, заявив, что некорректные вопросы подрывают ее психологическое здоровье. Из-за этого Осака пропустила ряд турниров, организаторы которых угрожали штрафами за игнорирование официальных медиа-активностей. Все это, наряду с травмой ахилла, привело к тому, что сейчас 24-летняя спортсменка опустилась на 43-ю строчку мирового рейтинга.

Тем не менее, Осака, проживающая в США дочь выходца с Гаити и японки, является одной из самых привлекательных для рекламодателей теннисисток планеты. В прошлом году она зажигала олимпийскую огненную чащу на церемонии открытия Игр в Токио. Кроме того, Наоми славится своей гражданской позицией — борьбой за права меньшинств и за психологическое здоровье спортсменов. На одном из недавних турниров она потребовала остановить матч и дать ей возможность ответить в микрофон болельщику, который оскорблял ее с трибун. Такая репутация не оставляет вариантов для того, чтобы упорствовать в неблагозвучном названии медиа-компании. Его однозначно придется менять.