Медведев подрался с телекамерой? Это ерунда по сравнению с тем, что вытворял великий румын Настасе

Илие стал первым теннисистом, кому было присвоено звание первой ракетки мира, но у него были очень скверный характер и глупые шутки.

На «мастерсе» в Цинциннати вторая ракетка мира Даниил Медведев не смог пробиться в финал. Его впервые обыграл соотечественник Андрей Рублев. Но запомнился тот матч не поражением теннисиста, а его битвой с телекамерой. Россиянин пытался играть глубоко, и во время одного из розыгрышей Медведев врезался в нее и опрокинул оператора. И очень сильно разозлился — пнул камеру и начал жаловаться судье, что чуть не сломал руку. Вдобавок к нецензурным словам россиянин сказал еще много всего шокирующего.

В теннисном мире поведение Медведева сравнили с эмоциями на корте Новака Джоковича — многие болельщики сказали, что Даниил просто повторяет скандалы за эмоциональным сербом. Но поступки Медведева и Джоковича — детские выходки по сравнению с тем, что в свое время творил на корте и за его пределами великий румынский теннисист Илия Настасе. Этот спортсмен был первой ракеткой мира в начале 1970-х, когда это звание только начали присваивать, но запомнился не только благодаря этому. Илия чудил на корте и продолжает до сих пор. Иногда — очень жестоко.

Был дисквалифицирован с матча, но продолжил игру

В 1979 году румын встречался с Джоном Макинроем и в конечном итоге проиграл американцу. Но суть не в этом — в третьем сете румына оштрафовали на одно очко, а потом и на гейм. Все это — за споры и затяжку времени. Он так надоел судье Фрэнку Хэммонду, что тот разразился гневной тирадой и дисквалифицировал спортсмена. Но за Илие вступились болельщики — начали кричать, ругаться на судью и кидать на корт пивные банки. В итоге решение было отменено, а сам Хэммонд уступил место другому арбитру. Наутро Фрэнк объявил об окончании судейской карьеры.

Проделка с черной кошкой

Во время «Ролан Гаррос» — 1977 Настасе как-то столкнулся на парижской улице со своими противниками — итальянцами Адриано Панатта и Паоло Бертолуччи. В какой-то момент им дорогу перебежала черная кошка, подарив Илие идею коварного плана. Теннисист нашел это домашнее животное черного цвета и поместил его в сумку, где обычно лежат ракетки и другая экипировка.

— После разминки я сказал судье, что мне нужно сменить ракетку, и отправился к лавочке. Я выпустил перепуганного кота на корт, и тот рванул прямиком в направлении Панатты! — рассказывал о своей проделке Настасе. Итальянцы испугались, начали выяснять отношения с Илией. И в итоге оказались полностью деморализованы. После этого Настасе запретили играть на центральном корте парижского турнира.

Заставил герцога заткнуться

Устраивал представления румын не только во Франции, но и на всех остальных турнирах «Большого шлема». Например, на Уимблдоне. Илие считал, что в Великобритании слишком холодная и бесчувственная публика. Однажды он забрал у зрителя зонтик и сыграл с ним гейм на подаче соперника. В другом матче он закричал на болельщицу, которая, напротив, слишком бурно реагировала на ход матча.

Но самый большой скандал был в тот момент, когда Настасе сказал герцогу Кентскому: «Сэр, пожалуйста, закройте рот!» Илие не понравилось, что герцог слишком громко смеялся в ложе. Теперь уже много лет румын хочет попасть в Уимблдонский клуб, но его прошение все время отклоняется.

Не стеснялся расистских высказываний

Настасе хорошо общался с одним из главных противников Артуром Эшем и иногда играл с ним в паре на турнирах. Относился ли румын к другу по-другому? Нет. Говорят, что однажды Илие засунул мышь в шкафчик Артура, хотя и знал, что тот их боится. А еще спортсмен часто по-дружески называл соперника «негрилой», что даже оскорбительнее появления грызуна в личных вещах.

В 1975 году на турнире в Швеции Настасе отчего-то показалось, что Эш затягивает игру — тот не увидел мяча, который катился по корту. Тогда Илие решил отомстить Артуру (ему же думалось, что все это затяжка времени) и несколько раз подбросил мяч в воздух, но не стал его отбивать. Эш разозлился, швырнул ракетку и ушел с корта, а оргкомитет дисквалифицировал обоих игроков. Но после того, как Артур пригрозил, что больше никогда не сыграет в Швеции, победу отдали ему. А Настасе подарил другу букет роз и был прощен.

Назвал соперника животным

Впрочем, ругань и оскорбления соперников продолжались чуть ли не на каждом турнире с участием Илие. В 1971 году в Париже румын проводил матч с американцем Клиффом Ричи и после проигранного первого сета обратился к нему: «Эй ты, животное!» После этого он еще и попросил судью называть его мистером Настасе. Судья ответил согласием, а Илие обратился к Ричи: «Вот видишь, меня называют мистер Настасе, а тебя — нет. Потому что я — джентльмен, а ты — жи-во-тно-е!»

Свои выходки Настасе продолжил и после окончания спортивной карьеры. В 2016 году он был назначен на пост капитана сборной Румынии. Сначала Илие предположил, что Мария Шарапова, пытаясь справиться с депрессией после неудачного периода, много пила: «Она же русская, они устойчивы к алкоголю». После этого румын перешел к Серене Уильямс, намекнув на то, что она принимает допинг, и предложил посмотреть на ее фигуру.

На Кубке федерации в апреле Настасе снова вспомнил про экс-первую ракетку мира и отпустил расистскую шутку, рассуждая о беременности Ульямс: «Интересно, какого цвета будет ребенок — молочный шоколад?»

На этом все не закончилось: после всех событий Илие спросил капитана британской команды Энн Кеотавонг, которая в то время тоже была в положении, в каком номере девушка остановилась. Впрочем, это неудивительно: в своей автобиографии под названием «Мистер Настасе» румын говорил о любовных связях с 2500 девушек.